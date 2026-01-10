Kendall Jenner rompe il silenzio sulla chirurgia estetica | Solo baby Botox e nemmeno mi piace

Kendall Jenner ha recentemente parlato della sua esperienza con la chirurgia estetica, specificando di aver utilizzato solo baby Botox e di non apprezzarne particolarmente gli effetti. La modella americana, nota per il suo stile sobrio, ha condiviso il suo punto di vista senza eccessi, sottolineando la sua preferenza per un look naturale. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulla scelta di mantenere un equilibrio tra cura di sé e autenticità.

Quando sei Kendall Jenner, anche il modo in cui muovi un sopracciglio diventa oggetto di analisi su TikTok. Screenshot, slow motion, medici improvvisati nei commenti e video “prima e dopo” che spuntano ovunque. Questa volta però Kendall ha deciso di parlare chiaro, e lo ha fatto senza filtri durante l’episodio del 9 gennaio del podcast In Your Dreams. Spoiler: niente ricostruzioni facciali segrete, niente rinoplastiche misteriose. Solo tanta onestà. Kendall Jenner chiarisce tutto sulla sua faccia: tra baby Botox, acne e fake teorie. Kendall lo dice subito, con quella calma un po’ disarmante che la contraddistingue: ha fatto due sessioni di baby Botox sulla fronte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

