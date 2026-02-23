Gravina di Catania Forza Italia critica sulla rimozione dell’assessore Nicotra

La decisione del sindaco di Gravina di Catania di rimuovere l’assessore Nicotra ha suscitato reazioni tra i membri di Forza Italia. La segreteria provinciale del partito critica pubblicamente questa scelta, sostenendo che non ci sono motivi validi per l’allontanamento. La lite tra le parti si è accesa dopo che l’assessore aveva espresso opinioni divergenti sulla gestione amministrativa. La vicenda continua a far discutere tra i cittadini e i rappresentanti politici locali.

La segreteria provinciale di Forza Italia prende le distanze dalla decisione del sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, di rimuovere dalla giunta l'assessore Francesco Nicotra, esponente azzurro. "Purtroppo - afferma il segretario provinciale FI Marco Falcone - dobbiamo prende atto di una scelta che rompe gli accordi politici ed elettorali, mortificando l'intera comunità politica di Forza Italia. Il sindaco Giammusso ha privilegiato calcoli politici personale rispetto al vincolo per noi sacro della lealtà fra alleati. Ci risulta, peraltro, che gli stessi vertici regionali di Fratelli d'Italia avrebbero chiesto di posticipare la rimozione di Nicotra, ma nemmeno questo ha fermato Giammusso.