Qualità dell' aria è già scontro tra Venturini e Partito Democratico

Da padovaoggi.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La qualità dell'aria rappresenta una questione fondamentale per la salute pubblica e l'ambiente. Recentemente, sono emerse divergenze tra l’assessore Venturini e il Partito Democratico riguardo ai progressi raggiunti in questa area. Mentre si discute delle misure adottate, è importante valutare con attenzione i risultati concreti e le strategie future, mantenendo un dialogo costruttivo volto a migliorare la situazione ambientale della città.

«Sentire l'assessore Venturini parlare di 'vittoria' sulla qualità dell'aria, appare quantomeno prematuro. Il buongiorno si vede dal mattino e iniziare il mandato con toni propagandistici su un tema così delicato, di fatto, risulta non essere un buon segnale». Lo dichiara in una nota il.

