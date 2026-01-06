Qualità dell' aria è già scontro tra Venturini e Partito Democratico

La qualità dell'aria rappresenta una questione fondamentale per la salute pubblica e l'ambiente. Recentemente, sono emerse divergenze tra l’assessore Venturini e il Partito Democratico riguardo ai progressi raggiunti in questa area. Mentre si discute delle misure adottate, è importante valutare con attenzione i risultati concreti e le strategie future, mantenendo un dialogo costruttivo volto a migliorare la situazione ambientale della città.

