Qualità dell' aria è già scontro tra Venturini e Partito Democratico
La qualità dell'aria rappresenta una questione fondamentale per la salute pubblica e l'ambiente. Recentemente, sono emerse divergenze tra l’assessore Venturini e il Partito Democratico riguardo ai progressi raggiunti in questa area. Mentre si discute delle misure adottate, è importante valutare con attenzione i risultati concreti e le strategie future, mantenendo un dialogo costruttivo volto a migliorare la situazione ambientale della città.
«Sentire l’assessore Venturini parlare di ‘vittoria’ sulla qualità dell’aria, appare quantomeno prematuro. Il buongiorno si vede dal mattino e iniziare il mandato con toni propagandistici su un tema così delicato, di fatto, risulta non essere un buon segnale». Lo dichiara in una nota il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
MONTANARIELLO - QUALITÀ DELL'ARIA, DICHIARAZIONI REGIONALI TROPPO PROPAGANDISTICHE Regione - 5 gennaio 2026 Il consigliere regionale Montanariello interviene sulle considerazioni fatte dall’assessore Venturini sulla qualità dell’aria, cons - facebook.com facebook
Prime valutazioni sul monitoraggio della qualità dell’ #aria in #FVG nel 2025 indicano l’anno appena finito come un buon anno per la qualità dell’aria ed evidenziano il rispetto degli attuali limiti normativi per gran parte degli inquinanti normati. bit.ly/4jvT x.com
