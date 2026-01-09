Nella puntata de La Volta Buona del 9 gennaio, si sono affrontati temi di attualità e gossip, con commenti e opinioni su incontri tra personaggi pubblici. Tra i momenti discussi, le scintille tra Insegno e Balivo e gli errori di Delogu e Nikita. Un racconto quotidiano che mescola intrattenimento e riflessione, offrendo uno sguardo aggiornato sugli eventi più recenti nel mondo dello spettacolo.

Eterna giovinezza, il tempo che passa e qualche chicca di gossip: come sempre a La Volta Buona di Caterina Balivo gli argomenti sono tanti e variegati. Circa due ore di chiacchiere, aneddoti e riflessioni. E non mancano anche attimi di bonaria tensione tra la conduttrice e Pino Insegno, tornato in studio con la sua pungente ironia. Leo Gullotta, 80 anni portati con grazia. Voto 8. Ottant’anni sulla carta, ma nello sguardo e nelle parole c’è una lucidità che sorprende. Leo Gullotta festeggia il traguardo a La Volta Buona, accolto da una torta portata da Pamela Prati, compagna di tante stagioni al Bagaglino, in un momento che profuma di memoria condivisa e affetto sincero. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5)

