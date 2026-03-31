La versione di Torrette | Personale gestito male

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha diffuso una dichiarazione ufficiale in risposta alle recenti accuse rivolte all’Officina Trasfusionale. La struttura ha contestato le affermazioni riguardanti una gestione problematica del personale, precisando la propria posizione e fornendo chiarimenti sulla situazione interna. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione del personale in questa unità, portando a un confronto pubblico tra le parti coinvolte.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche rompe il silenzio e risponde punto su punto alle accuse che hanno travolto l’ Officina Trasfusionale, ribaltando completamente la narrazione del collasso per carenza di personale. Secondo la ricostruzione fornita dai vertici di Torrette, il sistema non è affatto affondato per mancanza di uomini o mezzi, ma per una cattiva organizzazione. L’azienda punta il dito contro la gestione operativa di chi era al comando fino al 20 marzo, ovvero l’ex direttore Mauro Montanari, parlando apertamente di una "non adeguata rimodulazione organizzativa" e di una "gestione non efficiente delle risorse umane disponibili, non coerente con la dotazione assegnata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Scuola chiusa. L’affondo di FdI: "Caso gestito male"Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Capannori interviene sull’emergenza topi che ha interessato la scuola per l’infanzia. Pronto soccorso di Torrette al collasso, la denuncia del Nursind: pazienti sulle barelle, carenza di posti letto e tensioni con il personale"Nei corridoi - dichiara il sindacato - le persone sono costrette a 'sostare' prima di essere visitate o trasferite nei reparti per il ricovero. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Plasma buttato nelle Marche, la Regione minimizza ma i documenti smentiscono: criticità note da almeno due anni; Sacche di plasma buttate nelle Marche, carabinieri del NAS all'ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpage.it; Plasma buttato nei rifiuti: le mail, le accuse, le indagini e la commissione regionale per far luce sullo scandalo; Ruggeri (M5s), 'sacrificato plasma dei donatori per salvare l'immagine'. Ospedale di Torrette. Ecco altri 1196 parcheggiVia libera all’accordo di programma per approvare la variante al piano regolatore. La maggiorparte saranno riservati ai dipendenti, mentre 221 per uso pubblico. ilrestodelcarlino.it Scontro tra uno scooter e un'auto ad Ancona, una ferita. La donna trasferita in codice giallo all'ospedale di Torrette. Accertamenti sulla dinamica #ANSA x.com #Jesi - Investito in Viale Don Minzoni, trasportato a Torrette in codice rosso - facebook.com facebook