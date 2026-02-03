La scuola per l’infanzia di Capannori resta chiusa dopo l’emergenza topi. Il gruppo di Fratelli d’Italia critica la gestione della situazione, definendola un fallimento. I genitori sono preoccupati e chiedono risposte chiare su come si intende risolvere il problema. La polemica rischia di allargarsi nei prossimi giorni.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Capannori interviene sull’emergenza topi che ha interessato la scuola per l’infanzia. Ospitata nell’edificio dell’Ex Usl di Carraia, la struttura è stata chiusa nei giorni scorsi per permettere una accurata disinfestazione. FdI sottolinea di essere stata chiamata in causa dietro la spinta di tante famiglie, che hanno manifestato un forte malumore, per come sarebbe stata gestita tutta la situazione nel complesso. "Quella che si è vissuta è stata una situazione assurda e paradossale – sottolineano gli esponenti di FdI - che non avrebbe nemmeno dovuto presentarsi e che andava gestita, fin da subito, con decisione ed accuratezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola chiusa. L’affondo di FdI: "Caso gestito male"

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso la sua versione dei fatti riguardo al caso Alfonso Signorini.

Scuola abusiva chiusa dopo l'ispezione: homeschooling ai bambini senza autorizzazioniMONFUMO (TREVISO) - Sulla carta offrivano servizi educativi per l’infanzia con la formula dell'istruzione parentale (o homeschooling, ossia l'istruzione dei bambini a casa), ma di carte la struttura ... ilgazzettino.it

