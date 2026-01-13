Rinnova ora la tua tessera sanitaria | la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili Ecco come difendersi

Recentemente si è diffusa una nuova forma di phishing che sfrutta la scadenza della Tessera Sanitaria per raccogliere dati personali attraverso falsi portali ufficiali. È importante prestare attenzione a queste comunicazioni e verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti, al fine di proteggere i propri dati sensibili da tentativi di furto. La consapevolezza e la prudenza sono le principali strategie per difendersi da queste frodi online.

Una massiccia campagna di phishing simula la scadenza della Tessera Sanitaria per sottrarre dati sensibili tramite falsi portali istituzionali. Il CERT-AGID segnala l'aumento degli attacchi e ricorda che il rinnovo del documento è automatico e cartaceo, mai via email.

"Rinnova la tessera sanitaria", attenzione alla mail truffa: l'allarme del ministero della Salute - Il nuovo raggiro punta sulla presunta scadenza del documento, invitando gli utenti a compilare un modulo su un sito falso, in cui vengono richieste diverse informazioni sensibili. today.it

Truffa della tessera sanitaria: come difendersi dalla nuova campagna di phishing - Dalla falsa scadenza ai dati personali rubati: come funziona l’attacco alle nostre informazioni sensibili. repubblica.it

Non cliccate mai sul link per rinnovare la tessera sanitaria "in scadenza": è una truffa. - facebook.com facebook

