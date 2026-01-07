La telefonata che svuota le carte da remoto | come funziona la nuova truffa

Una crescente forma di truffa si diffonde attraverso chiamate telefoniche che, sfruttando tecniche di ingegneria sociale, consentono ai malintenzionati di svuotare i conti e le carte da remoto. Questa pratica si basa su comunicazioni mirate e ingannevoli, che inducono le vittime a condividere informazioni sensibili. Conoscere il funzionamento di questa frode è essenziale per riconoscerla e proteggersi, evitando di cadere nelle sue insidie.

Immaginate una chiamata che arriva nel momento sbagliato della giornata. Dall'altra parte qualcuno si presenta come un operatore della vostra banca: tono professionale, dati corretti, nessuna sbavatura. Vi chiede conferma di alcune informazioni e poi vi parla di due pagamenti sospetti, uno da 120 euro, un altro da 300. Voi negate, perché sapete di non averli mai fatti. A quel punto vi rassicura: «Li abbiamo bloccati, ma dobbiamo mettere subito in sicurezza il conto». La voce è calma, il tempo stringe, la pressione sale.

