All’asta la chitarra di Kurt Cobain | un’icona del grunge pronta a fare la storia

La chitarra di Kurt Cobain, usata durante l’iconico concerto di “Smells Like Teen Spirit”, sarà venduta all’asta il mese prossimo. Si tratta di un pezzo che rappresenta un’epoca e che ha segnato la storia del grunge. L’oggetto, simbolo della musica degli anni Novanta, potrebbe raggiungere cifre importanti e diventare ancora una volta protagonista di cronaca musicale.

Un oggetto simbolo della musica degli anni Novanta è pronto a tornare sotto i riflettori. La chitarra suonata da Kurt Cobain in Smells Like Teen Spirit, il brano che ha consacrato i Nirvana e cambiato il corso del rock contemporaneo, sarà messa all'asta il mese prossimo. Secondo le stime, potrebbe raggiungere una cifra straordinaria, arrivando fino a 5 milioni di dollari. Si tratta di una Fender Mustang del 1966, uno strumento diventato inseparabile dall'immaginario del grunge e ancora oggi capace di evocare un'intera stagione musicale. Uno strumento che ha segnato una generazione. Non è solo una chitarra d'epoca, è un simbolo culturale.

