Alta cucina creativa cocktail d’autore e mix di tradizioni | Sushisamba apre a Torre Velasca

Sushisamba apre a Milano, presso la storica Torre Velasca, offrendo un’esperienza di alta cucina creativa e cocktail d’autore. La sua prima apertura in Italia rappresenta un’occasione per scoprire un mix di tradizioni culinarie, in un contesto che unisce innovazione e storia. La location scelta sottolinea l’importanza di un progetto che mira a valorizzare la scena gastronomica milanese.

Milano, 27 gennaio 2026 – Ha scelto Milano e uno dei luoghi più iconici della città per la sua prima apertura in Italia. Sushisamba apre il 28 gennaio al primo piano di Torre Velasca. Il ristorante di fama internazionale, con locali in tutto il mondo (da Londra a Singapore, da Dubai a Los Angeles) porta la sua cucina creativa anche nel capoluogo lombardo: un mix di tradizioni culinarie giapponesi, brasiliane e peruviane, per un nuovo indirizzo nella scena gastronomica e nel lifestyle milanese dove alta gastronomia, cocktail d’autore e intrattenimento dal vivo sono protagonisti. "Questo è più di un ristorante: Sushisamba è un concept lifestyle che celebra Giappone, Brasile e Perù attraverso uno stile vibrante e ad alto tasso di energia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

