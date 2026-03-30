Heraclea-Manfredonia si gioca allo Zaccheria alle 18.30

Giovedì Santo alle 18.30 si disputa allo stadio Zaccheria di Foggia il derby tra Heraclea e Manfredonia. La partita è programmata nel pomeriggio di giovedì e coinvolge le due squadre in una sfida che si svolgerà sul campo di Foggia. Non sono previsti altri eventi o modifiche rispetto alla data e all’orario stabiliti.

Giovedì Santo con il derby Heraclea-Manfredonia allo Zaccheria di Foggia. La gara tra la squadra di Candela ed i sipontini avrà inizio alle ore 18.30. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Heraclea-Manfredonia si gioca allo Zaccheria alle 18.30 Articoli correlati Leggi anche: Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30 Fasano-Manfredonia 2-1, Giacobbe: “Molto si decidera nel doppio confronto contro Gravina ed Heraclea”"Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, ma siamo venuti qui per fare risultato ed invertire il trend in trasferta. Contenuti e approfondimenti su Heraclea Manfredonia si gioca allo... Discussioni sull' argomento Tabellino partita F.C. Pompei vs Manfredonia Calcio 1932; La serie C girone C, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese riposa; Tabellino partita Barletta 1922 vs Manfredonia Calcio 1932; LIVE! SERIE D/H – Risultati 29ª giornata, classifica e prossimo turno. Ilsipontino Net. . FAMIANO: "MANFREDONIA POCO CINICO. SERVE PIÙ CATTIVERIA" Il commento dopo la sconfitta casalinga con il Gravina: giovedì fondamentale derby a Foggia con l'Heraclea. #manfredonia #manfredoniacalcio #gravina #seried - facebook.com facebook