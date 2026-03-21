Entro aprile 2026 sarà pronta la nuova Casa della Comunità di via Marconi 9. La struttura, prevista per quella data, entrerà in funzione come punto di riferimento per i servizi socio-sanitari del distretto. La realizzazione dell’edificio rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza locale. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente e segnerà l’inizio di un nuovo assetto per l’offerta sanitaria nella zona.

Aprile 2026, una data da cerchiare in rosso sul calendario della sanità dell’entroterra. Sarà quello il momento in cui la nuova Casa della Comunità di via Marconi 9 aprirà ufficialmente i battenti, diventando il perno di una piccola rivoluzione nell’integrazione socio-sanitaria del distretto. L’annuncio è arrivato giovedì, durante la visita ufficiale dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, che ha dedicato l’intera giornata al monitoraggio delle strutture fabrianesi, tra eccellenze da tutelare e criticità croniche da risolvere. Accompagnato dalla consigliera regionale Mirella Battistoni, che ha fortemente voluto questo sopralluogo, e dal direttore dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa, ma anche dalla consigliera Chiara Biondi l’assessore ha toccato con mano la realtà dell’ospedale Profili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Casa della comunità pronta entro aprile

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