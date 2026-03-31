La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura Dern

La vicenda legata ai crimini di Jeffrey Epstein approda sullo schermo sotto forma di una serie tv. L’attrice vincitrice di un premio Oscar sarà presente nel cast e ricoprirà anche il ruolo di produttrice del progetto, basato sul libro della giornalista Julie K. La produzione si concentrerà sulle indagini che hanno coinvolto Epstein e le sue attività.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice del progetto televisivo tratto dal libro della reporter Julie K. Brown. La storia di Jeffrey Epstein sarà al centro di una nuova serie tv che vedrà protagonista Laura Dern nel ruolo di una giornalista che indaga sui crimini compiuti dal miliardario. L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva del progetto che sarà tratto dal libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story scritto da Julie K. Brown. Cosa racconterà il progetto Sony Pictures Television sarà coinvolta nel progetto che verrà prodotto da Hyperobject Industries di Adam McKay. Al centro della trama ci sarà la reporter che ha scoperto un accordo segreto tra Jeffrey Epstein e i procuratori federali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura Dern Articoli correlati Epstein, arriva la serie fiction: Laura Dern guida l’indagineUna nuova serie televisiva potrebbe su Jeffrey Epstein potrebbe raccontare la genesi di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni. Bill Clinton: “Non avevo idea dei crimini di Jeffrey Epstein”ABBONATI A DAYITALIANEWS La testimonianza davanti alla Commissione della Camera WASHINGTON, 27 febbraio 2026. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura Dern; L’ombra lunga del potere, il caso Epstein e le zone opache della moda globale; Epstein Files, Differenza Donna presenta un esposto alla Procura di Roma; Il monarca britannico accelera l’espulsione di Andrew dalla Loggia Reale dopo nuove indagini della polizia. La storia delle indagini sui crimini di Jeffrey Epstein diventa una serie tv con star Laura DernL'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice del progetto televisivo tratto dal libro della reporter Julie K. Brown. movieplayer.it Una foto virale mostra un missile iraniano dedicato alle vittime di Jeffrey Epstein. Ma è un fake generato dall'intelligenza artificiale: ecco le prove - facebook.com facebook È in fase di realizzazione una miniserie sull'inchiesta relativa a Jeffrey Epstein, con Laura Dern nel ruolo di protagonista. x.com