Bill Clinton | Non avevo idea dei crimini di Jeffrey Epstein

Durante una testimonianza davanti alla Commissione della Camera, l'ex presidente ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini commessi da Jeffrey Epstein. La seduta si è svolta a Washington il 27 febbraio 2026, coinvolgendo il racconto dell’ex presidente su episodi e incontri legati a Epstein. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle conversazioni o alle relazioni tra i due.

WASHINGTON, 27 febbraio 2026. "Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male". Con queste parole Bill Clinton ha aperto la sua testimonianza davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, chiamata a fare luce sui rapporti con Jeffrey Epstein. L'ex presidente americano ha respinto ogni addebito, sostenendo di non essere mai stato a conoscenza delle attività criminali del finanziere. "Non avevo idea dei suoi crimini", ha dichiarato con fermezza. "So quello che ho fatto e quello che non ho fatto". Nel corso della sua deposizione, Clinton ha ribadito la propria posizione sottolineando la consapevolezza delle sue azioni: "So quello che ho fatto e, ancora più importante, quello che non ho fatto".

