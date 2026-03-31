La stella degli Spurs Wembanyama affonda i Chicago Bulls in difficoltà poche ore dopo che Ivey è stato esonerato per commenti anti-gay

Nelle ultime ore, la squadra degli Spurs ha ottenuto una vittoria contro i Chicago Bulls, con un protagonista che ha segnato una notevole performance. Poche ore prima, un giocatore dei Bulls era stato esonerato a causa di commenti considerati anti-gay. La notizia ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le due vicende si sono intrecciate nel contesto della giornata sportiva.

2026-03-31 10:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Victor Wembanyama è stato la star dello spettacolo mentre i San Antonio Spurs battevano i Chicago Bulls Victor Wembanyama ha aggiunto a 24 ore difficili per i Chicago Bulls con la terza doppia doppia più veloce in quasi 20 anni mentre i San Antonio Spurs hanno raggiunto la nona vittoria consecutiva. Wembanyama ha raggiunto 10 punti e 10 rimbalzi nei suoi primi otto minuti e 31 secondi in campo mentre gli Spurs hanno vinto 129-114. Solo Boban Marjanovic (8:13) nel 2017 e Jonas Valanciunas (8:08) nel 2025 sono riusciti a farlo più velocemente nell’era play-by-play. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Commenti contro gli omosessuali e la religione: i Chicago Bulls tagliano Ivey. Cos'ha dettoChicago ha licenziato la guardia Jaden Ivey dopo le sue critiche al sostegno della Nba alla comunità Lgbtq+. Jaden Ivey salta la sfida contro i Chicago BullsNel recente aggiornamento sui Bulls emergono dettagli chiari riguardo a due elementi del roster coinvolti in un processo di recupero mirato: tempi di... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Victor Wembanyama domina i Bulls: 41 punti e doppia doppia lampo; Wembanyama MVP batterebbe il record di Derrick Rose; Nba: Wembanyama spinge gli Spurs, Doncic squalificato; Wembanyama dice che merita il premio MVP e vuole guidare la corsa per il momento clou della stagione nella NBA. Spurs, ottava vittoria consecutiva: Wembanyama e Castle travolgono i BucksSan Antonio allunga la propria striscia positiva e firma l’ottava vittoria consecutiva dominando Milwaukee con un netto 127-95, in una serata in cui la differenza di intensità ... pianetabasket.com Wembanyama domina Chicago per la nona vittoria di fila per gli Spurs #NBA | #pianetabasket x.com Dylan Harper incorona Victor Wembanyama e promuove la candidatura del francese come prossimo MVP della Lega #cronachedibasket #nba #victorwembanyama #sanantoniospurs #spurs - facebook.com facebook