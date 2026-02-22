jaden ivey salta la sfida contro i chicago bulls

Jaden Ivey non partecipa alla partita contro i Chicago Bulls a causa di un infortunio alla caviglia. L’assenza deriva da un problema fisico che richiede tempi di recupero più lunghi del previsto. I giocatori coinvolti sono in terapia intensiva e lavorano con i fisioterapisti per tornare in campo il prima possibile. La squadra monitora attentamente l’evoluzione delle condizioni e aspetta aggiornamenti ufficiali sul rientro.

Nel recente aggiornamento sui Bulls emergono dettagli chiari riguardo a due elementi del roster coinvolti in un processo di recupero mirato: tempi di ritorno, valutazioni mediche e gestione della rotazione. Le informazioni disponibili descrivono scelte operative volte a preservare la competitività della squadra senza sorprese oastereotipi, concentrandosi sui progressi fisici e sulle condizioni generali dei giocatori. Jaden Ivey resterà fuori almeno due settimane a causa di un dolore al ginocchio sinistro. La guardia di 24 anni era arrivata a Chicago dal Detroit il 3 febbraio tramite uno scambio a tre squadre e, una volta completato il periodo di riabilitazione, verrà rivalutato per determinare i progressi e la condizione di forza della gamba. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Le mosse commerciali della NBA Leonard Miller, Ayo Dosunmu, Julian Phillips mentre i Chicago Bulls e i Minnesota Timberwolves superano la scadenzaI Chicago Bulls hanno preso un giocatore dai Minnesota Timberwolves, confermando le voci di mercato di oggi.

