La scritta che imbrattava la nuova sede di Fratelli d' Italia è stata rimossa

Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha scritto sulla facciata della nuova sede di Fratelli d'Italia la frase “Fasci appesi”. La scritta è stata rimossa nel corso della giornata successiva, senza ulteriori interventi. La sede si trova in via Stalingrado e il messaggio comparso sulla parete è stato cancellato poche ore dopo.

L'insulto era stato lasciato nella notte. Il Partito Democratico condanna ma avverte: "Evitare strumentalizzazioni" È stata rimossa nel giro di qualche ora la scritta “Fasci appesi” che nella notte tra lunedì e martedì qualcuno ha scritto sulla facciata della nuova sede di Fratelli d'Italia in via Stalingrado. Lo ha reso noto lo stesso partito che, postando sui social una foto del consigliere regionale Francesco Sassone mentre pulisce la porta a vetri, ha ringraziato “tutti quei cittadini che ci hanno voluto portare subito la loro solidarietà e ci hanno offerto prodotti per pulire la scritta”. Il graffito è stato lasciato da una persona incappucciata filmata dalla telecamera di sicurezza installata sopra l'ingresso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... Aggiornamenti e notizie su La scritta che imbrattava la nuova sede... La scritta che imbrattava la nuova sede di Fratelli d'Italia è stata rimossaL'insulto era stato lasciato nella notte. Il Partito Democratico condanna ma avverte: Evitare strumentalizzazioni ... bolognatoday.it Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia di via Stalingrado, scritta vandalica nella notteSede di Fratelli d’Italia imbrattata a Bologna con una scritta vandalica in via Stalingrado. Le reazioni politiche dopo l’episodio. gazzettadibologna.it