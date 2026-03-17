’La scelta di Borsellino’ Studenti del Classico a lezione di legalità

Un’associazione chiamata ’La Rivincita’ organizza incontri nelle scuole, portando le parole e l’eredità di Paolo Borsellino agli studenti del liceo classico. Durante le lezioni, si discute di legalità e di valori civili, con un focus sulla figura del giudice ucciso dalla mafia. L’obiettivo è coinvolgere i giovani attraverso un approccio diretto e pratico, senza usare linguaggi troppo astratti o formali.

"Le idee camminano sulle gambe degli uomini". L’associazione ’La Rivincita’ porta l’insegnamento di Paolo Borsellino nelle scuole. Venerdì, alle 9.30, la cappella del Seminario vescovile di Massa ospiterà un evento che è molto più di una conferenza commemorativa dedicata al giudice ucciso dalla mafia. Si chiama ’ La scelta del dottor Borsellino ’ e vuole essere un atto d’amore verso la verità. Un gesto di resistenza culturale contro l’oblio. Un incontro pensato per gli studenti del Liceo Rossi-Pascoli di Massa che si troveranno di fronte non a pagine di libro, ma a testimoni in carne e ossa, a persone che quella storia l’hanno vissuta, subita e sono sopravvissuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’La scelta di Borsellino’. Studenti del Classico a lezione di legalità Articoli correlati Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieriNell’ambito delle iniziative di diffusione della “Cultura della Legalità”, che ogni anno l’Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli... Gli studenti del Novelli a lezione di legalità con i carabinieriUna mattinata dedicata alla legalità, al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi che i giovani possono incontrare nella vita... Altri aggiornamenti su 'La scelta di Borsellino' Studenti del... Argomenti discussi: ’La scelta di Borsellino’. Studenti del Classico a lezione di legalità. ’La scelta di Borsellino’. Studenti del Classico a lezione di legalitàLe idee camminano sulle gambe degli uomini. L’associazione ’La Rivincita’ porta l’insegnamento di Paolo Borsellino nelle scuole. Venerdì, alle 9.30, la cappella del Seminario vescovile di Massa ... lanazione.it Premiati gli studenti meritevoli. Borsellino: Voi pieni di futuroUn pomeriggio dedicato al merito, alla comunità e al ricordo. Si è svolta ieri la consegna delle borse di studio agli studenti particolarmente meritevoli nell’anno scolastico 2024-2025. Un ... ilgiorno.it