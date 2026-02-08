Cantiere finito inaugura la mensa della scuola Falcone Borsellino

Domani a Cadoneghe si tiene l’inaugurazione della nuova mensa scolastica della scuola Falcone Borsellino. Dopo mesi di lavori, i ragazzi potranno finalmente mangiare in un ambiente rinnovato e più funzionale. La cerimonia si svolge alle 10 del mattino e vedrà la presenza delle autorità locali. È un passo avanti per migliorare i servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie.

Quella di domani, 9 febbraio, è una giornata importante sul fronte della scuola e dell'istruzione a Cadoneghe. Riapre infatti la mensa Falcone e Borsellino. Dopo 8 mesi di lavori e grazie al bando del Pnrr vinto con il progetto presentato nel 2024 che ha permesso di sostenere i costi di.

