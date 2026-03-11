Dopo tre giorni di pausa, il Siena si è allenato ieri pomeriggio al Bertoni in vista del prossimo impegno di campionato, una trasferta contro il Prato. La squadra sta preparando il derby, in programma nelle prossime settimane, con i punti in palio che valgono il doppio. La ripresa degli allenamenti segna il ritorno alla normale attività per i giocatori, pronti a sfidarsi sul campo.

La pausa è finita: ieri pomeriggio, dopo tre giorni di stop, il Siena è tornato ad allenarsi al Bertoni, in vista della ripresa del campionato, con in calendario la trasferta di Prato. Da oggi fino al 3 maggio, giorno in cui calerà il sipario sulla stagione (regolare) 20252026, non ci saranno più interruzioni, il percorso filerà via spedito e il campo, giornata dopo giornata, darà i suoi verdetti. Riconquistati i play off, grazie alle cinque vittorie consecutive, coincise con l’arrivo di Gill Voria (foto) in panchina, la Robur vuole tenerseli stretti e magari dal quarto posto, posizione che occupa attualmente, scalare anche qualche gradino in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur verso il derby contro Prato. I punti in palio valgono il doppio

