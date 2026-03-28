Durante un’intervista a SportMediaset, il difensore dell’Inter ha dichiarato che la squadra non teme alcun avversario e si trova in testa alla classifica con un vantaggio di sei punti rispetto alla seconda posizione. Non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli sulle prossime partite o sulle strategie di gioco.

Intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo l’amichevole persa contro la Germania, il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni anche sulla lotta scudetto contro Milan e Napoli. Attualmente, infatti, in classifica l'Inter è prima a 6 punti dal Milan, posizionato al secondo posto, e a 7 dal Napoli terzo. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Akanji in merito: Le parole di Manuel Akanji sulla lotta scudetto on Milan e Napoli: «Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni. Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Akanji: “Non abbiamo paura di nessuno, siamo primi con sei punti di vantaggio”

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