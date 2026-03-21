La telefonata dell’amico di Trump per far espellere la sua ex parla Paolo Zampolli | Da me solo consigli La risposta al New York Times

Paolo Zampolli, noto come inviato speciale di Donald Trump, ha rilasciato una dichiarazione al New York Times riguardo a una telefonata di un amico dell’ex presidente. In essa, Zampolli afferma di aver fornito solo consigli e di aver agito senza influenzare le decisioni di alcuno. La conversazione riguarda l’espulsione di un’ex e la sua posizione rispetto a quanto accaduto.

Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump in giro per il mondo e soprattutto l’Italia, ha respinto le accuse pubblicate dal New York Times secondo cui avrebbe fatto leva sulle proprie relazioni istituzionali per ottenere l’espulsione dagli Stati Uniti della sua ex moglie, la brasiliana Amanda Ungaro, presa in custodia dall’Ice e successivamente deportata. In un messaggio da Milano affidato a lasicilia.it, l’imprenditore ha ammesso la telefonata ma negato qualsiasi richiesta di favoritismi: «Non ho mai chiesto favori ai miei colleghi. Le mie richieste erano unicamente volte a comprendere la situazione, e qualsiasi consiglio che ho sollecitato riguardava esclusivamente la sicurezza di mio figlio». 🔗 Leggi su Open.online

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