Alstom operai in protesta | sciopero anche nei cantieri del tram

Gli operai dei cantieri Alstom hanno deciso di aderire a uno sciopero che coinvolge anche i lavori per il tram di Bologna e le principali tratte ferroviarie del paese. La protesta si è manifestata con l’astensione dal lavoro, coinvolgendo diverse squadre impegnate nelle attività di costruzione e manutenzione. La mobilitazione riguarda sia i cantieri bolognesi che altri impianti ferroviari nazionali.

Continua la mobilitazione dei lavoratori dei cantieri Alstom impegnati nei lavori per il tram di Bologna e sulle principali tratte ferroviarie nazionali. La vertenza ha già totalizzato 20 ore di sciopero a scacchiera. Gli operai sono in protesta dopo aver respinto la proposta aziendale sull’incremento dell’ indennità di trasferta. L’azienda aveva annunciato un aumento complessivo di sei euro spalmato in tre anni: due euro all’anno di aumento dell’indennità giornaliera di trasferta. "Cifra del tutto insufficiente", secondo la Fiom-Cgil. Una proposta "inaccettabile e offensiva nei confronti di lavoratori che operano in condizioni particolarmente gravose, spesso durante le ore notturne, quando la circolazione ferroviaria è sospesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alstom, operai in protesta: sciopero anche nei cantieri del tram Articoli correlati Stipendi sempre in ritardo e cantieri fermi, gli operai ex Manelli salgono su un silos per protestaIl ramo d'azienda è stato rilevato dalla Cmc, ma i lavoratori impegnati nella realizzazione del collettore fognario continuano a denunciare pagamenti... Lavoro nero nei cantieri del tram: le presunte irregolarità riscontrate dai carabinieriIl Nucleo ispettorato del lavoro avrebbe trovato alcuni lavoratori non propriamente contrattualizzati e non in regola con le norme sul soggiorno Il... Altri aggiornamenti su Alstom operai in protesta sciopero... Discussioni sull' argomento Alstom, operai in protesta: sciopero anche nei cantieri del tram; Sciopero nei cantieri del tram, dipendenti Alstom sul piede di guerra; Alstom: già 20 ore di sciopero per il rinnovo indennità di trasferta. Sciopero nei cantieri del tram, dipendenti Alstom sul piede di guerra x.com GRAZIE ALSTOM Un ringraziamento speciale alla grande azienda leader mondiale nel settore della mobilità sostenibile, al sito ALSTOM di #Savigliano e a tutti i suoi dipendenti che hanno scelto il “Filastrocche in fattoria” scritto da Chiara Co - facebook.com facebook