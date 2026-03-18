Alstom operai in protesta | sciopero anche nei cantieri del tram

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operai dei cantieri Alstom hanno deciso di aderire a uno sciopero che coinvolge anche i lavori per il tram di Bologna e le principali tratte ferroviarie del paese. La protesta si è manifestata con l’astensione dal lavoro, coinvolgendo diverse squadre impegnate nelle attività di costruzione e manutenzione. La mobilitazione riguarda sia i cantieri bolognesi che altri impianti ferroviari nazionali.

Continua la mobilitazione dei lavoratori dei cantieri Alstom impegnati nei lavori per il tram di Bologna e sulle principali tratte ferroviarie nazionali. La vertenza ha già totalizzato 20 ore di sciopero a scacchiera. Gli operai sono in protesta dopo aver respinto la proposta aziendale sull’incremento dell’ indennità di trasferta. L’azienda aveva annunciato un aumento complessivo di sei euro spalmato in tre anni: due euro all’anno di aumento dell’indennità giornaliera di trasferta. "Cifra del tutto insufficiente", secondo la Fiom-Cgil. Una proposta "inaccettabile e offensiva nei confronti di lavoratori che operano in condizioni particolarmente gravose, spesso durante le ore notturne, quando la circolazione ferroviaria è sospesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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