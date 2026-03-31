La Promessa anticipazioni 1 aprile | Curro torna in gioielleria Eugenia torna dal carcere

Curro non si arrende e vuole confrontare Esmeralda per ottenere spiegazioni sul bracciale misterioso, rischiando tutto pur di scoprire il nome del mandante dell'attentato. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia torna dal carcere, Leocadia trama nell'ombra! Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Lope e Curro aprono il pacchetto di Esmeralda, trovandovi un prezioso bracciale di smeraldo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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