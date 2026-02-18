La Promessa anticipazioni 19 febbraio | Eugenia rivela un segreto a Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: l'arrivo di Eugenia sconvolge la tenuta. Don Alonso cambia ruolo a Curro per proteggerla e la donna confessa un segreto che potrebbe distruggere Lorenzo. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo non vuole Eugenia e trama nell'ombra per rispedirla al sanatorio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

