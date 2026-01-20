Nella giornata del 20 gennaio 2026, a Monza, è stato arrestato Davide Erba, proprietario del settimanale Cittadino. L’imprenditore di 45 anni è coinvolto in un’indagine riguardante crediti d’imposta fittizi. Sono stati anche posti agli arresti domiciliari due consulenti fiscali. L’indagine si concentra sulle pratiche fiscali adottate dall’azienda e sui presunti abusi legati ai crediti d’imposta, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso.

Monza, 20 gennaio 2026 – Arresto per Davide Erba, l'imprenditore di 45 anni proprietario del Cittadino, storico settimanale di Monza e Brianza. E per altri due professionisti e consulenti fiscali a cui si era rivolto per sistemare i conti del suo impero in difficoltà. Corruzione, falso ideologico e indebita compensazione di crediti per oltre 4 milioni di euro i reati per cui sono indagati. Oltre che nei confronti di Erba, da anni a Dubai, i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal G.I. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crediti d’imposta fittizi: arrestato Davide Erba, proprietario del Cittadino. Ai domiciliari due consulenti fiscali

