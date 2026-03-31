La principessa Beatrice come il cugino Harry | la vergogna e la fuga da Londra per gli Usa
La principessa Beatrice ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, seguendo le orme del cugino Harry, in seguito alle controversie legate ai rapporti tra il padre e Jeffrey Epstein. L'amicizia tra il padre e il finanziere statunitense ha causato problemi alla reputazione della famiglia e ha influito sulla vita delle figlie dell'ex duca e duchessa di York, in particolare di Beatrice ed Eugenie.
L'amicizia tra Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein ha danneggiato la vita familiare e la reputazione delle figlie dell'ex duca e duchessa di York, Beatrice ed Eugenie. Beatrice e suo marito, l'imprenditore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi, sono talmente scossi dalle rivelazioni degli Epstein Files sui genitori della primogenita della coppia, che, a quanto pare, stanno valutando misure drastiche per proteggere la loro famiglia. Beatrice, 37 anni, ed Edoardo, 42, starebbero pensando di lasciare il Regno Unito con i figli e trasferirsi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
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