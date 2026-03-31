La principessa Beatrice ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, seguendo le orme del cugino Harry, in seguito alle controversie legate ai rapporti tra il padre e Jeffrey Epstein. L'amicizia tra il padre e il finanziere statunitense ha causato problemi alla reputazione della famiglia e ha influito sulla vita delle figlie dell'ex duca e duchessa di York, in particolare di Beatrice ed Eugenie.

L'amicizia tra Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein ha danneggiato la vita familiare e la reputazione delle figlie dell'ex duca e duchessa di York, Beatrice ed Eugenie. Beatrice e suo marito, l'imprenditore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi, sono talmente scossi dalle rivelazioni degli Epstein Files sui genitori della primogenita della coppia, che, a quanto pare, stanno valutando misure drastiche per proteggere la loro famiglia. Beatrice, 37 anni, ed Edoardo, 42, starebbero pensando di lasciare il Regno Unito con i figli e trasferirsi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La principessa Beatrice come il cugino Harry: la vergogna e la fuga da Londra per gli Usa

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