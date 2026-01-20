All’Alta Corte di Londra si è aperta la causa promossa dal principe Harry e da altri personaggi pubblici contro gli editori del Daily Mail. La vicenda rappresenta un ulteriore step nella lunga battaglia legale contro i media britannici, con l’obiettivo di tutelare la privacy e i diritti degli interessati. La disputa, che si prevede possa essere decisiva, si svolge nel contesto di controversie sulla diffusione di informazioni e immagini sensibili.

H arry continua la sua crociata contro i media scandalistici inglesi. E ieri non poteva mancare alla prima giornata di quello che dovrebbe essere l’ultimo e risolutivo capitolo nella battaglia legale lanciata contro l’ Associated Newspapers, editrice del Daily Mail e del domenicale Mail On Sunday. Ad affiancare il principe ci sono diversi altri vip inglesi – Elton John e il marito David Furnish; le attrici Liz Hurley e Sadie Frost; il politico Sir Simon Hughes; e l’attivista e baronessa Doreen Lawrence. L’avvocato di Harry non ha perso tempo e ha subito spiegato all’Alta Corte di Londra come le pratiche illegali adottate dal giornale abbiano impattato negativamente sulla vita e sulle relazioni personali del principe, rendendolo «paranoico» a un livello definito «inverosimile» e spingendolo a isolarsi sempre di più. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Continua all’Alta Corte di Londra la causa intentata dal principe Harry e da altri vip inglesi contro gli editori del tabloid Daily Mail

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily MailIl principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail.

Londra, principe Harry arriva in tribunale nel secondo giorno del processo contro il Daily MailIl processo in tribunale a Londra vede il principe Harry accusare il Daily Mail di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata.

