La principessa Beatrice e suo marito Edoardo distanti | cosa c' è dietro

La principessa Beatrice e suo marito Edoardo sono attualmente lontani da eventi pubblici e impegni ufficiali. La famiglia reale britannica affronta una fase difficile, con la crisi della monarchia e i recenti sviluppi legali che coinvolgono membri della famiglia. La situazione attuale ha portato a una maggiore riservatezza e a una riduzione delle apparizioni pubbliche dei due.

La caduta della Casa di York sembra inarrestabile. Dopo la crisi della monarchia scatenata dallo scandalo Epstein, in particolare dalla pubblicazione dei file relativi all’amicizia tra l’imprenditore pedofilo e Andrea Mountbatten-Windsor, le voci sulla presunta fuga di Sarah Ferguson e l’esclusione delle principesse Beatrice ed Eugenia dal Royal Ascot, ci sarebbero nuovi guai all’orizzonte. La principessa Beatrice e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, sarebbero in rotta di collisione. Alcune fonti sostengono che sia il lavoro a tenerli momentaneamente lontani. I tabloid, però, ipotizzano che i due sarebbero “distanti” da tempo, complice, forse, la tempesta mediatica che ha travolto gli York. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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