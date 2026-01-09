La giacca teddy indossata da Ilary Blasi rappresenta un classico intramontabile per la stagione invernale. Morbida, calda e versatile, si adatta a diversi look e occasioni, offrendo comfort senza rinunciare a un tocco di eleganza. Un acquisto pratico e di tendenza, ideale per affrontare i mesi più freddi con semplicità e stile.

Chic e caldissima: la giacca teddy sfoggiata da Ilary Blasi è il capo perfetto da comprare subito e mettere nell’armadio per affrontare l’inverno con stile. La conduttrice, in vacanza con il fidanzato Bastian Muller, ha sfoggiato un teddy coat bianco, pubblicando gli scatti su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un capo che ci ha da subito conquistato. La sua silhouette rilassata, la texture soffice e quel look irresistibilmente comfy chic infatti lo rendono perfetto sia per la quotidianità sia per le uscite più fashion. La buona notizia è che non serve spendere cifre da boutique per ottenere lo stesso effetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La giacca teddy di Ilary Blasi è il capospalla che indosserai per tutto l’inverno

Leggi anche: La manicure dell’inverno 2026 è con lo smalto dark, come quello di Ilary Blasi

Leggi anche: I capelli “non troppo biondi” sono il must dell’inverno 2026, come dimostrato da Ilary Blasi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ilary Blasi invitata a un matrimonio curdo: «800 ospiti, il più grande a cui abbia mai partecipato». Chi sono gli sposi - Iniziano così le vacanze di Pasqua di Ilary Blasi, con un matrimonio curdo di una coppia di amici dell'imprenditore tedesco 37enne. corriereadriatico.it

Ilary Blasi, l'invito ad un matrimonio curdo: «800 ospiti, il più grande a cui abbia mai partecipato» - Iniziano così le vacanze di Pasqua di Ilary Blasi, con un matrimonio curdo di una coppia di amici dell'imprenditore tedesco 37enne. ilmattino.it

Ilary Blasi invitata a un matrimonio curdo: «800 ospiti, il più grande a cui abbia mai partecipato». Chi sono gli sposi - Il matrimonio più grande a cui io abbia mai partecipato» scrive Ilary Blasi in una delle storie pubblicate sul suo profilo instagram. leggo.it

Calda come un forno acceso, chic e diversa nella sua sobrietà. La corposa giacca Teddy di HELLY HANSEN , In fine serie solo euro 96,80 whapp 3387702567 Spedizioni in tutta Europa WhatsApp shopping #WhatsAppCommerce #saldi #alessandria - facebook.com facebook