Negata l' autorizzazione salta la seduta del Consiglio Comunale in carcere Sgarbo istituzionale

La seduta del Consiglio comunale di Modena prevista per giovedì 15 gennaio si svolgerà nella sala consiliare del Municipio, dopo che l’autorizzazione è stata negata. La riunione, originariamente programmata presso la Casa circondariale di Sant’Anna, è stata spostata a causa di questioni istituzionali. La modifica si è resa necessaria per garantire il regolare svolgimento dei lavori e rispettare le procedure amministrative.

