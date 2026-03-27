È iniziata la raccolta firme contro il progetto di un grande allevamento di polli nel territorio comunale di Bertiolo, situato a breve distanza dalle abitazioni. La proposta ha suscitato reazioni e si sono moltiplicati gli interventi da parte della comunità locale. La richiesta è quella di negare ogni autorizzazione al nuovo allevamento, che prevede l’insediamento di una vasta struttura avicola nella zona.

Continua a far discutere il maxi allevamento avicolo che dovrebbe sorgere nel territorio comunale di Bertiolo, a poche centinaia di metri dalle abitazioni del paese. In risposta alle prime indiscrezioni che avevano cominciato a circolare qualche mese fa, era nato il comitato Terra Libera, proprio per opporsi alla ventilata realizzazione del mega impianto che dovrebbe estendersi per due ettari e contenere più di 200mila polli. Dopo un incontro pubblico che si era tenuto a Pozzecco lo scorso 17 dicembre, durante il quale due dottori in pensione, Mario Canciani e Sabrina Menestrina, avevano illustrato i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente che comporta la costruzione di uno stabilimento del genere, il comitato Terra Libera ha lanciato in questi giorni una petizione sulla piattaforma change. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Parte la raccolta firme contro il maxi allevamento di polli: “Sia negata ogni autorizzazione”

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