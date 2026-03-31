La Piccola Casa dei Racconti come un’esposizione errante

Durante le Olimpiadi, la Piccola Casa dei Racconti è stata installata a Chiuro, lungo la Statale 38. In dieci giorni, ha ricevuto circa 250 visitatori, tra turisti e residenti. L’esposizione ha attraversato un breve periodo di apertura, attirando l’attenzione di chi passava lungo la strada.

Durante le Olimpiadi è stata posizionata a Chiuro sulla Statale 38 e in dieci giorni le hanno fatto visita in 250 tra turisti e residenti. Da ieri la “ Piccola Casa dei Racconti “, la Tiny House mobile, è a Tresivio. Per la sua natura, essendo stata progettata come unità esperienziale itinerante, si sposterà di volta in volta nei pressi delle principali attività della Media Valtellina. Un museo errante, capace di raccontare in modo immersivo il territorio: è questo il cuore del progetto “ Porte aperte al gusto “, realizzato dal Distretto del commercio “I Sapori dei borghi antichi“ nato nel 2022 dall’unione dei Comuni di Chiuro, Ponte in Valtellina e Tresivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati La Casa dei Racconti: ecco il cartellone completo degli spettacoli a SpazioTeatroVentunesima edizione per “La Casa dei Racconti”, la stagione teatrale di SpazioTeatro che torna nel 2026 con tredici appuntamenti in programma dal 24... ’Verso Casa. Altri Tentativi’. L’esposizione di JochamowitzProsegue alla galleria della Fondazione Il Bisonte di Firenze la mostra di Lucy Jochamowitz (nella foto) ’ Verso CasaAltri Tentativi ’. Predappio, oltre 6.200 presenze per la mostra sul centenario. L'esposizione continuerà alla Casa natale di MussoliniE' positivo il trend della mostra “Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929”, allestita alla Casa natale di Benito Mussolini.