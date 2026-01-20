Predappio oltre 6.200 presenze per la mostra sul centenario L' esposizione continuerà alla Casa natale di Mussolini
La mostra “Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929” registra un crescente interesse, con oltre 6.200 visitatori finora. L’esposizione, allestita presso la Casa natale di Mussolini, continuerà ad essere aperta al pubblico. Un’occasione per approfondire la storia di quegli anni e il contesto di Predappio, mantenendo un approccio informativo e rispettoso.
E' positivo il trend della mostra “Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929”, allestita alla Casa natale di Benito Mussolini. In poco meno di nove mesi, dal 16 aprile al 6 gennaio, ha fatto registrare un incremento di presenze rispetto al percorso espositivo precedente. L’esposizione.🔗 Leggi su Forlitoday.it
