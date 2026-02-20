’Verso Casa Altri Tentativi’ L’esposizione di Jochamowitz

Lucy Jochamowitz ha aperto la sua nuova mostra, intitolata “Verso CasaAltri Tentativi”, alla galleria della Fondazione Il Bisonte di Firenze. L’artista presenta una serie di opere che esplorano il tema del ritorno e delle sfide quotidiane, utilizzando tecniche miste e colori vivaci. I visitatori possono osservare da vicino dettagli che rivelano il suo modo di interpretare il concetto di casa come rifugio e ostacolo. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, invitando il pubblico a scoprire il suo mondo.

Prosegue alla galleria della Fondazione Il Bisonte di Firenze la mostra di Lucy Jochamowitz (nella foto) ' Verso CasaAltri Tentativi '. Il lavoro di Lucy Jochamowitz si colloca in una zona di confine tra pratica simbolica, memoria e costruzione di un immaginario archetipico. Attraverso l'uso di figure iconiche condivise e universali, l'artista costituisce una sovrastruttura che distanzia, ma inquadra, un humus emotivo in cui scorgiamo temi come lo sradicamento, l'identità femminile, la presenza, l'abitare. Come evidenziato da Simone Guaita nel testo critico che accompagna la mostra, il titolo ' Verso Casa altri tentativi ' pone l'attenzione alla casa, che si presenta al centro di un anelito identitario, nucleo emotivo chiarissimo, ma in un'idea di essa non come un'architettura funzionale, ma uno spazio affettivo, deposito di immaginazione e di memoria.