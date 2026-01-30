Rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina | tutte le info

Venerdì 3 aprile 2026, Grassina si prepara a rivivere la tradizione della Passione di Cristo. Oltre cinquecento figuranti vestiranno i costumi d’epoca e animeranno le scenografie naturali, trasformando la collina in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento, tra i più attesi in zona, torna a coinvolgere la comunità e i visitatori in una rappresentazione che richiama secoli di storia.

Venerdì 3 aprile 2026 Grassina tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Oltre cinquecento figuranti, costumi d'epoca, scenografie naturali e una collina che diventa teatro: è la Rievocazione Storica di Grassina, uno degli appuntamenti culturali più attesi e identitari della Toscana. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un evento corale che coinvolge un intero territorio e richiama ogni anno migliaia di spettatori. La manifestazione si articola in due momenti centrali di forte impatto scenico ed emotivo.

