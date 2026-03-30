Cerveteri torna la Rievocazione della Passione di Cristo | il 3 aprile la 60esima edizione

A Cerveteri si terrà il 3 aprile la 60ª edizione della Rievocazione della Passione di Cristo. L’evento si svolgerà ai piedi della scalinata di piazza Aldo Moro, coinvolgendo diverse figure e gruppi che rappresenteranno la rappresentazione tradizionale della passione. La manifestazione è organizzata annualmente e vede la partecipazione di volontari e cittadini della zona.

Cerveteri, 30 marzo 2026 – L’appuntamento è ai piedi della scalinata di piazza Aldo Moro, da dove prenderà il via la rappresentazione che attraverserà i vicoli del centro storico, ripercorrendo le ultime ore della vita di Gesù: dal tradimento di Giuda al processo di condanna, fino alla crocifissione sul Monte Golgota. Saranno oltre 100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che anche quest’anno proporrà una messa in scena particolarmente curata, con abiti di pregevole fattura, bighe, cavalli, giochi di luce e musiche capaci di rendere ancora più suggestivo il racconto scenico. Quella del 2026 sarà una edizione speciale, perché la manifestazione raggiunge il traguardo della sessantesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della tradizione cerite. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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