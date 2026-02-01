Carceri l’emergenza in Veneto | ci sono quasi mille detenuti in più

La situazione nelle carceri del Veneto si fa sempre più difficile. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Venezia, si è sollevato un allarme urgente: ci sono quasi mille detenuti in più rispetto alla capienza disponibile. Le strutture non reggono più, e il problema rischia di esplodere se non si interviene subito.

A Venezia, nel quadro dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, si è acceso un allarme grave sul sistema penitenziario del Veneto. I dati ufficiali rivelano che al 30 giugno scorso gli istituti carcerari della regione ospitavano 2.793 detenuti, ben 855 in più rispetto alla capienza regolamentare di 1.938 posti. La situazione, ormai da tempo sotto osservazione, è aggravata da un’emergenza umanitaria e di sicurezza che si è manifestata con due suicidi avvenuti in settimana nel carcere di Due Palazzi, a Padova. La presidente della Corte d’appello di Venezia, Rita Rigoni, ha denunciato un’emergenza strutturale che va ben oltre i numeri: segnali preoccupanti di malessere diffuso, tra tentativi di suicidio e episodi di autolesionismo, indicano una crisi psicologica e sociale profonda tra i detenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

