In Toscana, la popolazione nelle carceri è aumentata, mentre il numero di detenuti coinvolti in attività lavorative è diminuito. La situazione è stata resa nota in un comunicato ufficiale nel corso dell'ultimo mese. I dati evidenziano un incremento complessivo dei detenuti rispetto alle settimane precedenti. La riduzione delle attività lavorative tra i detenuti è un dato che suscita attenzione.

Firenze, 31 marzo 2026 – In Toscana aumenta la popolazione carceraria, ma diminuisce la percentuale dei detenuti che lavorano. Al 30 giugno 2024 il 52,6% svolgeva un'attività (1.678 su 3.190), dodici mesi dopo il dato era sceso al 45,4% (1.498 su 3.295). Di questi l'81% è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, il 19% ha invece un datore di lavoro diverso. Sono alcuni dei dati del rapporto 'Il lavoro penitenziario e il lavoro in uscita dal carcere come strumento di reinserimento sociale e di dignità della persona”, a cura dell'Università di Firenze e presentato questa mattina nel capoluogo toscano. La ricerca si è svolta in quattro istituti penitenziari: Sollicciano e Gozzini a Firenze, Pisa e Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carceri toscane: cresce il numero di detenuti, calano quelli che lavorano

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