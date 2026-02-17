Una donna di 46 anni ha scoperto di avere il fegato grasso durante un’ecografia, nonostante beva poco e abbia solo qualche chilo di troppo. La sua condizione può derivare da accumulo di grasso nel fegato, che si sviluppa anche senza consumo eccessivo di alcol o obesità grave. Questo problema può portare a complicazioni se non viene trattato tempestivamente.

H o 46 anni, non bevo quasi mai e ho solo un leggero sovrappeso. Da un’ecografia è emerso “fegato grasso”. Le transaminasi sono quasi normali. Devo preoccuparmi? Posso aiutarmi con l’alimentazione? Lunga vita al fegato! Gli alimenti migliori per un detox naturale X Fegato grasso, una condizione sottovalutata. Il “fegato grasso” o steatosi epatica – oggi definita MASLD ( Metabolic Associated Steatotic Liver Disease), cioè steatosi legata a disfunzione metabolica – è una delle condizioni più sottovalutate quando si parla di invecchiamento in salute. Eppure, è diffusissima. La buona notizia? Se intercettata in tempo è spesso reversibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Che cos’è il fegato grasso e perché va curato

Il kimchi è un alimento fermentato tradizionale della cucina coreana, ottenuto principalmente da cavoli, spezie e sale.

Con l’arrivo della stagione invernale, la ridotta esposizione al sole può influenzare i livelli di vitamina D nel nostro organismo.

FEGATO GRASSO e zucchero

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.