La nutrizionista risponde Che cos'è il fegato grasso e perché va curato
Una donna di 46 anni ha scoperto di avere il fegato grasso durante un’ecografia, nonostante beva poco e abbia solo qualche chilo di troppo. La sua condizione può derivare da accumulo di grasso nel fegato, che si sviluppa anche senza consumo eccessivo di alcol o obesità grave. Questo problema può portare a complicazioni se non viene trattato tempestivamente.
H o 46 anni, non bevo quasi mai e ho solo un leggero sovrappeso. Da un’ecografia è emerso “fegato grasso”. Le transaminasi sono quasi normali. Devo preoccuparmi? Posso aiutarmi con l’alimentazione? Lunga vita al fegato! Gli alimenti migliori per un detox naturale X Fegato grasso, una condizione sottovalutata. Il “fegato grasso” o steatosi epatica – oggi definita MASLD ( Metabolic Associated Steatotic Liver Disease), cioè steatosi legata a disfunzione metabolica – è una delle condizioni più sottovalutate quando si parla di invecchiamento in salute. Eppure, è diffusissima. La buona notizia? Se intercettata in tempo è spesso reversibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La nutrizionista risponde. Cos’è il Kimchi e quali i suoi benefici su colesterolo e infiammazione?
Il kimchi è un alimento fermentato tradizionale della cucina coreana, ottenuto principalmente da cavoli, spezie e sale.
La vitamina D in inverno va davvero integrata? Risponde il nutrizionista
Con l’arrivo della stagione invernale, la ridotta esposizione al sole può influenzare i livelli di vitamina D nel nostro organismo.
FEGATO GRASSO e zucchero
Argomenti discussi: Riso basmati: è davvero pericoloso o è allarmismo social?; Cosa succede se mangi cibi con la muffa? Risponde l'esperto; Chiacchiere a Carnevale, i nutrizionisti approvano: a cosa prestare attenzione; Il menu detox di Jannik Sinner, svelato dal suo nutrizionista: c'è anche quel piatto che amano tutti.
La nutrizionista risponde. Riso basmati: è davvero pericoloso?Riso basmati sotto accusa sui social: arsenico e pesticidi sono un rischio reale? La nutrizionista spiega cosa conta davvero e come ridurre l’esposizione ... iodonna.it
La nutrizionista risponde. Alimentazione funzionale: come abbinare i cibi in modo strategicoCos’è l’alimentazione funzionale e come applicarla: principi, menù, ricette ed esempi pratici per usare il cibo a favore di energia, ormoni e longevità ... iodonna.it
I CONSIGLI DELLA #NUTRIZIONISTA Il ruolo del nutrizionista e del cibo nelle diverse fasi della #vita Negli adulti, il fallimento reiterato di percorsi dietetici è spesso il risultato di un approccio centrato esclusivamente sul controllo del #peso corporeo, che trascu facebook