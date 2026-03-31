La nuova vita dell'auto rubata | targhe e telaio contraffatti e continuava a circolare a Napoli

A Napoli, la Polizia Metropolitana ha sequestrato una Peugeot 3008 con targhe e telaio falsificati. La vettura era guidata da un uomo noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla droga. La macchina continuava a circolare nonostante i tentativi di alterare i documenti identificativi.

La Polizia Metropolitana ha sequestrato, a Napoli, una Peugeot 3008 con targhe e telaio contraffatti; era guidata da un pluripregiudicato per droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Una storia romantica. Antico telaio dell’800 portato a nuova vitaNello scintillante e glamour clima fortemarmino c’è chi tesse le fila della tradizione. Auto rubata con targhe alterate, arresti domiciliari per un 45enneDopo gli accertamenti, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Altri aggiornamenti su La nuova vita dell 8217 auto rubata... Discussioni sull' argomento Firmato storico accordo per il Velodromo Albricci di Napoli; Napoli restituisce luce a Diana De Rosa: svelata la nuova targa via Annella di Massimo; La nuova vita sportiva di Ivano Trotta: Affetto importante con Napoli, ora alleno la tecnica individuale dei più giovani; I vent'anni della Paranza e la nuova vita di Amara guida alle Fontanelle. La nuova vita sportiva di Ivano Trotta: «Affetto importante con Napoli, ora alleno la tecnica individuale dei più giovani»Il ritiro nel 2010 e una vita dedicata ad un calcio vecchio stampo. Ma quel sentimento, quell’ossessione per chi ne è un furente ... msn.com I clan a Napoli stanno sbandando. Dal blog di Arnaldo Capezzuto - facebook.com facebook Napoli vs Lazio 18/04 ore 18:00 Biglietti in vendita da domani 01/04 Vi aspettiamo al Maradona! Leggi di più: sscnapoli.it/biglietti-napo… x.com