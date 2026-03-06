Un antico telaio dell’Ottocento è stato riportato in vita, portando con sé un pezzo di storia artigianale. In un ambiente ricco di luci e atmosfera elegante, alcune persone si dedicano alla preservazione di tecniche tradizionali, lavorando con cura e passione. La scena si svolge in un contesto dove l’arte manuale si intreccia con il fascino del passato, senza tralasciare dettagli e rispetto per le tecniche antiche.

Nello scintillante e glamour clima fortemarmino c’è chi tesse le fila della tradizione. In modo discreto ma affascinante. Domani alle 17, all’interno dell’atelier "Casa Colleoni Collection" in via Cavour 18A si terrà l’inaugurazione del restauro di un pezzo unico di storia artigiana: il “Telaio Fidalma”. L’opera di recupero, curata da Simona Pierotti, restituisce vita a un antico telaio la cui storia affonda le radici tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento a Cortila, in provincia di Massa. L’ultima tessitrice a far risuonare questo strumento fu proprio Fidalma, una donna la cui maestria è divenuta leggenda: si narra infatti che, negli ultimi anni della sua vita, fosse diventata così abile da riuscire a tessere su questo telaio persino da cieca, confezionando opere artigianali uniche e raffinate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una storia romantica. Antico telaio dell'800 portato a nuova vita

