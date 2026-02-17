Auto rubata con targhe alterate arresti domiciliari per un 45enne

Un uomo di 45 anni, residente a Zafferana Etnea, è finito agli arresti domiciliari dopo che i carabinieri di Santa Venerina hanno scoperto che aveva rubato un'auto con targhe falsificate. La vettura, trovata parcheggiata in paese, era oggetto di furto già denunciato, e le targhe erano state manomesse per nasconderne l’origine.

Dopo gli accertamenti, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Veicolo e targhe sono stati sottoposti a sequestro A Santa Venerina, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente a Zafferana Etnea e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di riciclaggio. Il controllo è scattato dopo che i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato l’uomo alla guida di una vecchia utilitaria percorrere una strada secondaria nei pressi dell'area industriale con atteggiamento sospetto. All'intimazione dell'alt, i carabinieri hanno eseguito verifiche sul veicolo, accertando che il numero di telaio era stato cancellato e che le targhe appartenevano a un altro mezzo precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Durante un normale controllo notturno a Pavia, i Carabinieri hanno scoperto un’auto rubata con targhe contraffatte.

Durante un controllo straordinario a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno individuato un'auto rubata con targhe false.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.