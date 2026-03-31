La nuova pasticceria cosmetica di Iginio Massari e altre novità da Cosmoprof 2026

Lo scorso 29 marzo si è conclusa la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, una delle fiere più importanti nel settore della bellezza. L'evento ha visto la presentazione di nuove linee di prodotti e innovazioni nel campo di make-up, haircare, skincare e fragranze. Tra le novità, è stata annunciata una linea di pasticceria cosmetica ideata da un noto maestro pasticciere.

Si è conclusa lo scorso 29 marzo, un’altra edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la 57esima per la precisone! E anche quest’anno, la fiera della bellezza che detta i trend futuri in fatto di make up, haircare, skincare e fragranze, è stata un successo. A parlare sono i numeri. Quest’anno, oltre 225mila professionisti hanno visitato più di 20 padiglioni del quartiere fieristico bolognese, per scoprire oltre 10mila marchi, rappresentati da 3.104 aziende provenienti da 68 Paesi. 33 sono stati i padiglioni nazionali. Innumerevoli, invece, le novità. Di seguito, quelle di alcuni nomi italiani. Iginio Massari a Cosmoprof 2026: dalla pasticceria al beauty. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La nuova pasticceria cosmetica di Iginio Massari (e altre novità da Cosmoprof 2026) Articoli correlati Iginio Massari al SIGEP 2026: innovazione e identità nel futuro della pasticceriaIl SIGEP 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il settore della pasticceria e della gelateria, non... Il maestro Iginio Massari ospite al Sigep, presenta “Differenti visioni, grandi idee” con i big della pasticceriaGli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana tornano al Sigep di Rimini, il luogo in cui fu presentata Apei nel 2022, l’associazione... Una raccolta di contenuti su Iginio Massari Temi più discussi: Iginio Massari entra nel mondo della profumeria con una nuova beauty collection - Radio Bruno; Iginio Massari trasforma l'alta pasticceria in un rituale di bellezza; Iginio Massari lancia la sua prima collezione di fragranze gourmand; Massari trasforma l’alta pasticceria in profumi (anche al panettone). Il maestro pasticcere Iginio Massari debutta nel mondo della bellezza con la linea Iginio Massari Dolci Rituali Beauty CollectionDopo una vita dedicata alla perfezione dell’alta pasticceria, Iginio Massari porta il suo universo sensoriale in un territorio completamente nuovo: la profumeria. Nasce così Iginio Massari Dolci Ritua ... foodaffairs.it Dalla pasticceria alla profumeria è un attimo: la beauty collection di Iginio MassariPresentata a Cosmoprof il progetto che traduce i grandi dolci del Maestro in linee che comprendono shower gel, body scrub, body lotion, hair e body mist, eau ... repubblica.it Ultime ore per ordinare sullo Shop Online con consegna garantita prima di Pasqua sul territorio italiano. https://www.iginiomassari.it/collections/pasqua Ordina entro oggi, martedì 31 marzo, per avere la garanzia di ricevere il tuo ordine prima di Pasqua in Italia - facebook.com facebook