Il maestro Iginio Massari ospite al Sigep presenta Differenti visioni grandi idee con i big della pasticceria

Al Sigep di Rimini, il maestro Iginio Massari presenta “Differenti visioni, grandi idee”, un incontro che riunisce i principali pasticceri italiani. L’evento, che segue la fondazione dell’associazione Apei nel 2022 sotto la guida di Massari, coinvolge 71 Ambasciatori tra pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e imprenditori. Un’occasione per condividere esperienze e innovazioni nel settore della pasticceria di alta qualità.

Gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana tornano al Sigep di Rimini, il luogo in cui fu presentata Apei nel 2022, l’associazione presieduta dal maestro Iginio Massari che conta oggi 71 Ambasciatori, suddivisi tra pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e imprenditori. Presso il proprio stand (Padiglione Hall Sud, n. 043) ed in tanti altri luoghi della fiera, da venerdi` 16 a martedi` 20 gennaio 2026, gli Ambasciatori Apei saranno protagonisti di presentazioni, degustazioni, talk, dimostrazioni, giurie e premiazioni, con proposte che vedranno protagonisti specialita` e pasticceri di tutt’Italia e un laboratorio di gelateria artigianale dal vivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Debora Massari (figlia di Iginio Massari) è la nuova assessora al Turismo della Regione Lombardia

Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola

