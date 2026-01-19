Iginio Massari al SIGEP 2026 rappresenta un momento importante per il settore della pasticceria, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le innovazioni future. L'evento si conferma come un punto di riferimento internazionale, dove professionisti e appassionati possono condividere conoscenze e scoprire le evoluzioni dell’arte dolciaria, mantenendo salda l’identità tradizionale. Un’occasione per riflettere sulle trasformazioni del comparto e sulle sfide del domani.

Il SIGEP 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il settore della pasticceria e della gelateria, non solo come vetrina espositiva, ma come vero e proprio osservatorio sulle trasformazioni del comparto. Al centro dell’edizione di quest’anno, l’intervista al maestro Iginio Massari, che ha offerto una riflessione ampia e articolata sull’evoluzione del mondo del dolce. Nel suo intervento, Massari ha sottolineato come il SIGEP rappresenti un luogo imprescindibile per comprendere il presente e, soprattutto, il futuro della produzione dolciaria. L’innovazione tecnologica gioca un ruolo centrale: macchinari sempre più avanzati e sistemi automatizzati stanno cambiando il modo di lavorare, migliorando precisione ed efficienza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Iginio Massari al SIGEP 2026: innovazione e identità nel futuro della pasticceria

Il maestro Iginio Massari ospite al Sigep, presenta “Differenti visioni, grandi idee” con i big della pasticceria

Al Sigep di Rimini, il maestro Iginio Massari presenta “Differenti visioni, grandi idee”, un incontro che riunisce i principali pasticceri italiani. L’evento, che segue la fondazione dell’associazione Apei nel 2022 sotto la guida di Massari, coinvolge 71 Ambasciatori tra pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e imprenditori. Un’occasione per condividere esperienze e innovazioni nel settore della pasticceria di alta qualità.

Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una bomba”

Deborah e Nicola, figli del celebre pasticciere Iginio Massari e di Maria Damiani, sono cresciuti immersi nel mondo della pasticceria. Sin dalla giovane età, hanno dimostrato una naturale inclinazione e passione per questa arte, condividendo un talento che sembra essere nel loro DNA. La loro storia rappresenta un'evoluzione della tradizione familiare nel settore dolciario.

