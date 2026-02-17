La sala della presidenza del consiglio regionale sarà intitolata a Norma Cossetto | il senatore Menia alla cerimonia
Il senatore Menia partecipa alla cerimonia di intitolazione della sala della presidenza del consiglio regionale dell'Aquila a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana assassinata nel 1943 durante le foibe. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e proteste di associazioni e familiari, che chiedevano un riconoscimento pubblico per la sua memoria. La sala, frequentata da politici e rappresentanti locali, sarà ufficialmente dedicata alla ragazza, simbolo della violenza e delle sofferenze compiute durante quel periodo.
Sarà intitolata a Norma Cossetto, la studentessa istriana diventata il simbolo della tragedia delle Foibe, torturata e uccida nel 1943 a 23 anni, la sala della presidenza del consiglio regionale, a L'Aquila. La cerimonia si svolgerà giovedì 19 febbraio alle 17 alla presenza del senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge sull'istituzione della Giornata del ricordo, esecutiva dal 2024 e celebrata lo scorso 10 febbraio. Sarà il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ad aprire la cerimonia che vedrà anche gli intrventi del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi e del presidente della Regione Marco Marsilio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Foibe, vandalizzata la targa di Norma Cossetto e bavaglio a MeniaLa targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata a causa di atti vandalici, mentre qualcuno ha cercato di silenziare Menia con un bavaglio.
Il centrodestra in Consiglio regionale trova l'accordo: alla Lega la presidenza della VII commissioneIl centrodestra in Consiglio regionale ha raggiunto un’intesa sulla distribuzione delle presidenze delle Commissioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Casa Bianca, ecco come sarà la sala da ballo di Trump: i rendering del progetto voluto dal presidente Usa; 80 anni Assemblea Costituente, Al via ciclo eventi Camera. Presidente Fontana: Ricordo donne e uomini uniti dal bene comune; Mercoledì 18 febbraio – ore 10:00 – Sala Giunta: conferenza stampa Samudaripen, la giornata di commemorazione del genocidio delle popolazioni Rom e Sinti; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026.
Casa Bianca, ecco come sarà la sala da ballo di Trump: i rendering del progetto voluto da DonaldIl 5 marzo si riunirà la Commissione Nazionale per la Pianificazione Capitale per discutere la proposta. Mille i posti garantiti per 400 milioni di dollari (tutti finanziati da donatori privati) ... msn.com
Vertice segreto sul dopo Boeri alla Triennale: per la presidenza il ministro Giuli propone Shammah, Sala perplesso. L'ipotesi RattiIl 28 marzo si sceglierà il nuovo presidente: il nome è proposto dal ministero, ma il Comune ha diritto di veto e in passato si è avuto un braccio di ferro anche con la Regione. I contatti proseguono. msn.com
Un gesto vile che offende il ricordo, la storia e il rispetto di Norma Cossetto e di tutti i Martiri dell’eccidio delle Foibe e delle vittime dell’odio comunista titino. La condanna sia ferma e unanime. x.com
Un gesto vile che offende il ricordo, la storia e il rispetto di Norma Cossetto e di tutti i Martiri dell’eccidio delle Foibe e delle vittime dell’odio comunista titino. La condanna sia ferma e unanime. facebook