La sala della presidenza del consiglio regionale sarà intitolata a Norma Cossetto | il senatore Menia alla cerimonia

Il senatore Menia partecipa alla cerimonia di intitolazione della sala della presidenza del consiglio regionale dell'Aquila a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana assassinata nel 1943 durante le foibe. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e proteste di associazioni e familiari, che chiedevano un riconoscimento pubblico per la sua memoria. La sala, frequentata da politici e rappresentanti locali, sarà ufficialmente dedicata alla ragazza, simbolo della violenza e delle sofferenze compiute durante quel periodo.

Sarà intitolata a Norma Cossetto, la studentessa istriana diventata il simbolo della tragedia delle Foibe, torturata e uccida nel 1943 a 23 anni, la sala della presidenza del consiglio regionale, a L'Aquila. La cerimonia si svolgerà giovedì 19 febbraio alle 17 alla presenza del senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge sull'istituzione della Giornata del ricordo, esecutiva dal 2024 e celebrata lo scorso 10 febbraio. Sarà il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ad aprire la cerimonia che vedrà anche gli intrventi del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi e del presidente della Regione Marco Marsilio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Foibe, vandalizzata la targa di Norma Cossetto e bavaglio a MeniaLa targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata a causa di atti vandalici, mentre qualcuno ha cercato di silenziare Menia con un bavaglio.

Il centrodestra in Consiglio regionale trova l'accordo: alla Lega la presidenza della VII commissioneIl centrodestra in Consiglio regionale ha raggiunto un’intesa sulla distribuzione delle presidenze delle Commissioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.