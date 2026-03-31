La notte più lunga quella che attualmente sta rabbuiando la Ue nonostante viga l’ora legale

La notte più lunga, che sta causando preoccupazione nella Unione Europea nonostante l'ora legale, è attualmente in corso. Nel frattempo, alcuni si chiedono se il matematico inglese conosciuto per aver creato il personaggio di Alice abbia scritto un racconto inedito, rimasto nascosto per anni. La scoperta di questo testo potrebbe svelare nuovi dettagli sulla sua vita e le sue opere.

C’è da chiedersi se Lewis Carroll, il matematico inglese che creò il personaggio di Alice, facendola accedere al Paese delle Meraviglie, abbia scritto un altro racconto, rimasto a lungo inedito. Qualcosa che potrebbe essere del genere di quella attualmente in scena sulla platea del mondo, ma con tutt’altro spirito, come protagonista l’Umanità intera. L’ambientazione è diversa da quella dell’opera prima e di certo la stessa è meno idilliaca. In essa l’Alice della situazione è quella parte delle varie popolazioni tenuta in scacco, con l’uso delle armi di ogni genere, da pochi pazzi costituenti un numero esiguo di sedicenti leaders superstar. La sproporzione tra le forze dei protagonisti è più o meno paragonabile a quella che esiste tra i personaggi di Carroll. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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