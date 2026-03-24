Notte più corta e giornate più lunghe | torna l’ora legale quando scatta e cosa cambia

Con l’arrivo della primavera torna anche l’ora legale, uno degli appuntamenti fissi dell’anno che segna il passaggio a giornate più lunghe e luminose. Il cambio scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2 le lancette andranno spostate in avanti di un’ora passando direttamente alle 3. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma in compenso si guadagnerà più luce naturale nelle ore serali. L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Ma quali sono gli effetti sull’organismo? Il passaggio all’ora legale comporta una sorta di “mini jet lag”, soprattutto nei primi giorni. Alcune persone possono avvertire stanchezza, difficoltà ad addormentarsi, calo di concentrazione o piccoli disturbi dell’umore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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