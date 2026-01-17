Fuga nella notte e inseguimento ad alta velocità | la polizia recupera due veicoli rubati

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, a Ostuni, la polizia di Stato ha recuperato un furgone e un motociclo rubati, a seguito di un inseguimento ad alta velocità. L’intervento ha portato al fermo dei veicoli e all’arresto dei responsabili. L’operazione evidenzia l’efficacia delle attività di contrasto ai reati predatori e la costante presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

OSTUNI - Notte movimentata a Ostuni, quella a cavallo tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio: un intervento della polizia di Stato si è concluso con il recupero di un furgone e di un motociclo rubati, al termine di un pericoloso inseguimento ad alta velocità. Intorno alle 4 del mattino, gli uomini del commissariato di Ostuni (guidato dal vice questore aggiunto Vincenzo Alfano), impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, hanno notato un furgone sospetto con evidenti segni di danneggiamento. Alla vista dei segnali di polizia, il conducente ha tentato la fuga, dando vita a un inseguimento che ha attraversato diverse vie cittadine e si è poi spostato su arterie extraurbane in direzione Francavilla Fontana.

